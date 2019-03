Itt a melltartó, amely se nem tart, se nem takar

Nem valószínű, hogy a Fashion Nova tervezői ismerik az okos leány meséjét, amelyben Mátyás király arra kéri a leányt, „hozzon is, meg ne is, legyen is, meg ne is”. Mindenesetre ők tökéletesen megvalósították ezt a kérést.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon FashionNova.com (@fashionnova) által megosztott bejegyzés, Febr 9., 2019, időpont: 8:33 (PST időzóna szerint)

A naked bra elnevezésű melltartójuk ugyanis tart is, meg nem is, és takar is, meg nem is. Mivel az egész csak pár pántból áll, a melltartókkal szemben támasztott egyetlen kritériumnak sem felel meg igazán – mégsem jelenthetjük ki, hogy ne lenne melltartó.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon FashionNova.com (@fashionnova) által megosztott bejegyzés, Febr 13., 2019, időpont: 8:04 (PST időzóna szerint)

A netezők között megoszlanak a vélemények, hogy szuper szexi vagy kötözöttsonka-feelinget sugároz-e a melltartó. Erre már csak annyit mondunk: ezt is meg azt is.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon FashionNova.com (@fashionnova) által megosztott bejegyzés, Febr 9., 2019, időpont: 12:37 (PST időzóna szerint)

mirror