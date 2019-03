Imádja a net az egyetemista srác horgolt haspólóit

Nemcsak a 19 ezer Twitter-követőjét, hanem az egész internetet meglepte az az egyetemista srác, akiről kiderült, szabadidejében a horgolásnak él. Az Arizonai Egyetem tanulója modell híján magán mutatja be kreációit, melyeket a neten árul a lányoknak, hogy így keressen egy kis pluszpénzt.

Ben Christy a fotón épp egy crop topban feszít, de munkái között sortok és szoknyák is találhatok (talán szerencse, hogy ezeket nem mutatta be). Sokan azt hitték, a srác csak viccel, de kicsit később kirakott egy videót is, amelyen a horgolás művészetének trükkjeibe nyújt bevezetést – ezzel végleg elhallgattatta kritikusait.

Őszintén reméljük, hogy bejön neki a biznisz!

Hey yall so i really need money and im lowkey wet at crocheting so if you want a cute top or something hmu (im too scared to talk to gurls so i had to model this myself) pic.twitter.com/1LNpybO6NS