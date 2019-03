Cipőket dobálnak a legújabb netes kihívásban

Egyetlen nap sem telhet el újabb netes kihívás nélkül. Most a Twitter-felhasználók kezdték el dobálni a Vans cipőjüket, mert állítólag a márka sneakerei mindig a talpukra fordulnak, mint a macskák.

Az egész azzal indult, hogy a @Ibelievthehype nevű felhasználó megosztott egy videót azzal a kérdéssel: „Tudtátok, hogy akárhogyan is dobod el a Vansedet, mindig talpra érkezik?”

Did you know it doesn’t matter how you throw your vans they will land facing up pic.twitter.com/nKVJCncW4H

A meglepő felfedezést aztán videók százai követték, megszületett a #VansChallenge. Úgy tűnik, ezek a cipők tényleg valamilyen természetfeletti erő miatt mindig talpra állnak:

I had to explain to my mom why I was throwing all my Van's on the floor at 12AM. #Vanschallenge pic.twitter.com/USwUJkpyPX