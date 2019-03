Mostantól nem kötelező a smink a Virgin Atlantic légiutas-kísérőinek

A Virgin Atlantic bejelentette, hogy a járatain dolgozó női légiutas-kísérők számára már nem kötelező a smink. Korábban elvárták, hogy egyenruhájuk részeként az ikonszerű vörös rúzst használják, és megfeddhették őket azért, ha ezt elmulasztották megtenni. De a légitársaság a minap úgy nyilatkozott, hogy munkavállalóik maguk is eldönthetik, szeretnének-e sminkben megjelenni, ezzel is lehetőséget biztosítva arra, hogy a munkahelyükön is kifejezhessék magukat.

A Virgin elmondta, ez egy óriási változás egy olyan iparágban, ahol általában azt várják el a nőktől, hogy rengeteg időt fordítsanak a külsejükre. Bárki, aki sminkben szeretne megjelenni, szíve joga ezt megtenni, de a vállalat színpalettájának irányelvei szerint.

Most már a nadrág mint egyenruha viselését is engedélyezik, amely innentől kezdve sztenderdként áll rendelkezésre a légitársaság egyenruha-kínálatában, habár korábban csak kérésre tudták biztosítani.

A Virgin egyik szóvivője elmondta: „A világhíres piros egyenruhánk az, amelyre a Virgin Atlanticnél mindannyian hihetetlenül büszkék vagyunk. Azt akarjuk, hogy az egyenruhánk valóban azt tükrözze, akik mi mint egyének vagyunk, miközben a híres Virgin Atlantic-stílust is képviseljük.”

Nemcsak egy magasabb szintű komfortérzetet nyújtanak az új irányelvek, hanem több választási lehetőséget is ad a munkahelyen való önkifejezésre. A légitársaság egyenruha-szabályzata 2013-ban is nagy port vert fel, amikor Richard Branson Virgin-vezér, miután elveszített egy fogadást, ezért női légiutas-kísérői egyenruhába bújt komplett sminkkel, természetesen vörös rúzzsal. (Forrás: Metro)