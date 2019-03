Anyák napi akcióban hirdeti az óvszert és a síkosítót egy drogéria

Az Egyesült Királyságban máskor van anyák napja, mint nálunk: március 31-én. Az egyik brit drogéria, a Superdrug időben el is kezdte hirdetni az anyák napi akciókat. Ennek keretében az egyik skóciai üzletükben hirdetőtáblát tűztek az óvszeres és síkosítós polcok elé:

Superdrug places Mother’s Day reminder sign on shelf of condoms and lubes https://t.co/sHd6S8mxTX pic.twitter.com/IYASxAd2Xo