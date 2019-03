Szívmelengető dolgot tett egy rajongójáért a sztársportoló

Anderson Whitehead nemrég veszítette el az édesanyját, aki rákban hunyt el. Az anyuka utolsó kívánsága az volt, hogy kisfia találkozhasson kedvenc hokijátékosával, a montreali csapatban játszó Carey Price-szal.

Sajnos a kisfiú édesanyja már nem élhette meg, hogy létrejöjjön a találkozó, amit a kisfiú családja szervezett meg. Az egyik meccs után a játékos felment a lelátóra, hogy köszönjön a fiúnak, és dedikálja a hokibotját.

What did @CP0031 tell Anderson Whitehead during that special hug in Toronto?



It was a message of hope and understanding.



