Előadás közben vigyázott a diákja kislányára a matektanár

A kisgyerekes szülők jól ismerik a helyzetet, amikor valami fontos dolgot kell elintézniük, de nem tudják megoldani a gyerek felügyeletét. Ilyenkor nincs más megoldás, magukkal kell vinniük a kicsit.

Így járt Wayne Hayer is, aki a babahordozóban lévő kislányával sétált be az atlantai Morehouse Főiskola matematika-előadására. Az édesapa elmondta a professzornak, hogy nem talált bébiszittert, így nem volt más választása.

Nem probléma, sőt, még vigyázok is a kislányodra az előadáson, hogy tudj jegyzetelni

– mondta a professzor, Nathan Alexander az apának, majd felcsatolta magára a babahordozót.

A szívmelengető gesztusról az édesapa egyik évfolyamtársa számolt be a közösségi médiában. Kiderült az is, hogy a hallgató és a tanár cselekedete nem is volt annyira váratlan.

A professzor ugyanis a félév elején minden diákjának elmondta, hogy számíthatnak rá, ha bármilyen segítségre van szükségük. A kislány édesapja pedig említette neki, hogy a gyerekfelügyelet miatt néha nem tud bejárni az órákra.

A tanár azt is mondta Wayne-nek, hogy nyugodtan hozza be a kislányát, ezért ment be az apa pár napja a gyerekével az előadásra.

A kislány egyébként nagyon jó gyerek volt, és a tanár szerint még jót is tett a csoportnak, hogy velük volt.

