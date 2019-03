Kiakadt az anyuka, mert prostinak öltözött kislány volt a gyerekeknek szánt játékkártyán

Egy brit édesanya szerint indokolatlanul átszexualizált módon, “prostituáltként” ábrázolja a gyerekeket egy népszerű, gyerekeknek szánt gyűjtögetős kártyajáték. A 30 éves Victoria Bianchi egy olyan kártyát emelt ki a brit Metrónak, amelyen egy aranyos rajzolt kislány látható egy Lady Gaga által inspirált ruhában.

Az anyuka négyéves kislányának vett egy csomag LOL Surprise! kártyát, ám amikor közelebbről is megnézte az illusztrációkat, valósággal sokkolták a látottak. A fentebb említett, Goo-Goo Queen nevű Lady Gaga-klón például mindössze egy bugyit, egy pár neccharisnyát, egy topot és egy bőrdzsekit visel, ráadásul erősen ki is van sminkelve.

A szerelést Lady Gaga Telephone című klipje inspirálta, Bianchi szerint azonban nagyon nem oké, hogy egy ilyen szerelést egy kislányfigurán látunk viszont, mert szerinte ezzel nagyon rossz üzenetet küldenek a gyerekeknek.

A gyűjtögetős kártyát készítő cég, az MGA Entertainment a cikk megjelenése után elég meglepő módon reagált a vádakra. Elmondásuk szerint a kártyák megtervezésekor éppen a sokszínűségre törekedtek, mert nem akarják megmondani a kislányoknak és a kisfiúknak, hogy hogyan öltözködjenek vagy viselkedjenek. Ergo kimondatlanul ugyan, de arra utaltak, hogy az édesanya a kirekesztő azzal, hogy levenné a polcokról a prostinak öltöztetett figurát.

A mum has blasted the makers of the children's LOL Surprise! trading cards, claiming they sexualise kids after discovering images of children dressed 'like prostitutes and wearing BDSM gear'. Victoria Bianchi, 30, took the 'offending' card away from her four-year-old daughter Iona Bianchi-Overend after spotting the Lady Gaga-inspired 'Goo-Goo Queen' depiction last month.