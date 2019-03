Ennél rövidebb miniszoknyát még nem láttál

A icipici retikülök után most egy újabb miniatűrre szabott darabot üdvözölhetünk a Jacquemus márka termékpalettáján: az elképzelhető legrövidebb miniszoknyát!

A combközép fölé érő miniszoknya tele van ellentmondásokkal: vegyük például az anyagköltséget és a szoknya árát (260 dollár, azaz kb. 72 ezer forint), ami semmilyen szinten nem arányos egymással.

When They’re All Out Of Paper Towels, So You Have To Pay US$260 For This Skirt https://t.co/Jb2MM6nJWk