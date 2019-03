Sokan nem hiszik el, hogy anélkül is lehet fogyni, hogy az edzőteremben izzadnánk. Pedig lehet, méghozzá gyaloglással. Elegendő már napi 30 percet gyalogolni, hogy felpörgessük anyagcserénket.

A gyaloglás helyes üteme

Szakértők javasolják pulzusmérő használatát, hogy ennek segítségével megfelelő tartományban tudjuk tartani a pulzusszámunkat, aminek a maximális érték 60-70%-a között kell lennie. Ez persze mindenkinél más, hiszen függ az életkortól és az edzettségtől. A maximális érték kiszámításához 220-ból vonjuk le az életkorunkat. A kapott érték azt a pulzusszámot jelzi, amit akár több percig is fenn tudunk tartani.

Ez egy viszonylag ütemes, lendületes gyaloglást igényel 5-8 km/h sebességgel.

Gyalogolj a sportos alakért!

Bemelegítésként gyalogoljunk normál ütemben 10 percig, ezután jöhet sportértékkel bíró gyaloglás 35-50 percen keresztül. A karokat is vigyük bele a mozdulatba, így sokkal intenzívebb lesz a gyaloglás. A gyaloglás tehát fogyással jár, a felesleges kilók elvesztésével. Ráadásul a hangulatunkon is sokat dob, ha esetleg gondterheltek lennénk, ne feledkezzünk meg a szabad levegőn való mozgás előnyeiről sem. Kevesen tudják, hogy a D-vitamin antidepresszánsként is funkcionál.