4 dolog, amiért érdemes elkezdeni futni

Egy biztos, bármilyen sportot is választunk, azzal csak jót tehetünk szervezetünknek. A futás előnyeiről pedig már tanulmányok készültek: a rendszeresen futás ugyanis bizonyítottan meghosszabbítja életünket. Nemcsak fizikailag, de mentálisan is erősebbé tesz.

Miért pont a futás?

Pontosabban miért pont a szabad levegőn futás? Mert akár már a 40 perces friss levegőn futás segít kiküszöbölni a stressz szervezetünkre gyakorolt negatív hatásait. Ráadásul futni bárhol lehet, és ha nem visszük túlzásba a felszerelés tökéletesítését, elegendő egy kényelmes futócipő és bármilyen kényelmes sportruházat, nem igényel egyéb speciális felszerelést. Futhatunk erdőben, réten, parkban, futópályán.

1. Felpörgeti az anyagcserét

Az egyik nagy előnye a rendszeres futásnak, hogy felgyorsítja szervezetünk anyagcseréjét. Az eredmény hosszú távon mutatkozik meg igazán, éppen ezért legyünk kitartóak, és fussunk rendszeresen, ne csak idényszerűen. Futás közben ugyanis javul a keringés és a tüdőkapacitás, ami energikusabbá tesz bennünket. A felesleges kalóriák égnek, a felhalmozott zsírtartalékok pedig folyamatosan tűnnek el, ami természetesen súlycsökkenést eredményez.

2. Megelőzi a csontritkulást

A futás hatékonyan száll szembe a csontritkulással is, ami az életkor előrehaladtával egyre súlyosabban jelentkező probléma lehet, a túlsúly pedig csak ronthat rajta. A futásnak köszönhetően nemcsak csontjaink erősödnek, de a felesleges kilóktól is megszabadulhatunk. Persze a csontproblémák kezelésekor kiemelten fontos a pihentetési szakasz is.

3. Csökkenti a koleszterinszintet és javítja a szívműködést

A legtöbb sporthoz hasonlóan a legalább 60 percig tartó kocogás is csökkenti a koleszterinszintet, ráadásul erősíti a szív izmait és fokozza a vérkeringést.

4. Optimalizálja a vércukorszintet

A rendszeresen futók tapasztalják, hogy rengeteg energia kell a futásban érintett izmok mozgatásához. De honnan kapják ezt az energiát? A vérben található glükóz segít ebben, aminek következtében a vércukorszint is beáll optimálisra, és kevesebb az esély a cukorbetegségre is a rendszeres sportnak köszönhetően.