16 dolog, amit a nők szerint a pasik észrevesznek rajtuk

A reklámok, a közösségi oldalak telis-tele vannak a tökéletességgel. Tökéletes család, tökéletes nő, tökéletes reggeli vagy tökéletes nyaralás. A tökéletes nő pedig nem létezik. Sőt el kell, hogy áruljuk, a férfiak sem az irreálisan tökéletes nő után epekednek.

A tökéletes valóság

A valóságban minden férfinak megvan a gyengéje. Apró kis mozdulatok, hangok, illatok, amik beindítják a fantáziáját, amikre odafigyel, akár tudat alatt is. Ezektől az apró kis különbségektől lesz az egyik nő vonzó egy férfi számára, míg egy másik kevésbé szimpatikus. Nézzük, melyek is ezek a nüansznyi dolgok:

#16 Illat

Rég kimutatták, hogy a szaglás és az emlékezet igen szoros kapcsolatban állnak egymással. Ráadásul a szaglás az érzelmek kialakulásában is fontos szerepet játszik. Így nincs is mit csodálkozni azon, hogy egy számunkra kellemes illat mély nyomot hagyhat bennünk. Persze ne vigyük túlzásban a parfümözést. „A kevesebb néha több” elv itt határozottan érvényes.

#15 Körömlakk

A legtöbb nő odafigyel körmei ápoltságára, egyesek pedig kiemelt jelentőséget tulajdonítanak a tökéletes manikűrnek, ha pasizásról van szó. Ez megint csak ízlés kérdése, vannak, akiknek fontos, hogy legyen körömlakk egy nőn, míg mások észre sem veszik. Egy biztos, a férfiak nagy többsége megriad a túl hosszú és rikító színű körmök láttán. A többségnek a nude vagy a francia manikűr tetszik egy nőn.

#14 Szemöldök

Az arcunk szempontjából az egyik legmeghatározóbb elem a szemöldök, hiszen ennek vastagsága, íve nagyon is befolyásolja az összképet. A kozmetikai ipar szinte évről évre új trendeket dob be, ami a szemöldököt illeti. A rendezetten dús hatású szemöldök az utóbbi idők legdivatosabb verziója.Így akik eredetileg vékonyka szemöldökkel vannak megáldva, kénytelenek megrajzolni, festetni, tetoválni. Persze itt is fontos, hogy a végleges hatás természetes legyen, ne vigyük túlzásba.

#13 Szempilla

A legtöbb nő hosszú és dús szempillákról álmodozik, ebben valószínűleg a férfiak is egyetértenek. A látványos műszempillákért viszont már sokkal kevesebben vannak oda. Amíg lehet, próbáljuk meg a dúsító szempillaspirálokat bevetni. Aztán jöhet a szempillalifting, -növesztés, -göndörítés, -festés. A lényeg a természetesség.

#12 Smink

Ha a pasikat kérdezzük az arcápolásról, akkor a legtöbben a szappanos vízig jutnak el. A női sminkelésről pedig nincsenek túl sok véleménnyel. A megoldás tehát a láthatatlan smink. Az igazi női szépségről nem egy agyonsminkelt nő jut a férfiak eszébe. Használjunk természetes árnyalatokat a bőrhibák eltüntetésére és a fontos részek kiemelésére. A nap végén a sminket úgyis mindenki lemossa.

#11 Pattanások

Vannak szerencsés és kevésbé szerencsés bőrtípussal megáldott emberek. Egy biztos, nem egy pattanás alapján ítélnek meg bennünket a férfiak. Persze kellemetlen, ha a randi előtt megjelenik egy az arcunkon, de az még nem a világ vége.

#10 Sima lábak

A tökéletesen sima és szőrtelen lábak a média hatására kerültek előtérbe, olyannyira, hogy sokan el sem tudják képzelni, hogy nem ez a természetes állapot. Nem ezen fog múlni a kapcsolatotok, ha épp 1 napja borotváltad csak a lábadat utoljára. Persze számos lehetőség áll rendelkezésre a végleges szőrtelenítésre, ha úgy döntenél.

#9 Koszos cipő

Ez persze nem egy novemberi erdei túrára vonatkozik. A férfiaknak igenis feltűnik, ha valaki kitaposott, koszos és láthatóan sohasem tisztított cipőben érkezik.

#8 Gyűrött ruha

Persze bárkivel előfordulhat, hogy buszozás vagy vezetés közben összegyűrődik a ruhája, de ezt mindkét nem észreveszi. Ha ez valakivel sokszor fordul elő, és láthatóan sohasem látott vasalót a ruhadarab, az egy üzenet a külvilág felé. Viselője nem éppen egy magára igényes ember.

#7 Használt ruha

És itt most nem a jó állapotú, egyedi second hand darabokra gondolunk. Hanem a tényleg régi, tényleg szakadt és kinyúlt holmikra. Ez valószínűleg egyik félnek sem jön be igazán.

#6 Striák

Striák, terhességi vagy fogyási csíkok a bőrön. Mi, nők sokkal nagyobb jelentőséget tulajdonítunk nekik, mint amennyit megérnek valójában.A férfiak többsége, ha hallott is róla, fogalma sincs, mik azok, sőt észre sem veszi őket.

#5 Úszógumi

Ha azt gondoljuk, hogy a férfiak azt méregetik, hogy vajon hány deka fölösleg rakodott le a hasunk tájára, akkor nagyon messze járunk a valóságtól. A férfiak 90%-át nem érdekli, ha egy kis úszógumi ott figyel a hasunkon. Persze mindenkinek tetszik, ha egy nő odafigyel a testére és sportol.

#4 Haj

A nők biztosra veszik, hogy egy férfi megriad attól, ha nem frissen mosott hajjal érkezünk. Természetesen egy többnapos, zsíros frizura nem éppen szemet gyönyörködtető látvány. De ha másnapos hajjal jelensz meg a kiválasztott előtt, ő valószínűleg az egészből nem vesz észre semmit sem.

#3 Fehérnemű

Az estéteket tutira fel tudja dobni egy jól megválasztott fehérnemű. A látvány, amit egy szexis fehérneműbe bújtatott nő jelent, mindent visz. Lényeg, hogy az egyéniségünknek megfelelő fehérneműben libbenjünk be, és a siker nem marad el.

#2 Káromkodás

Ez persze habitus és szituáció kérdése. Ha kiélezett a helyzet, és kicsúszik egy-két káromkodás, az még nem jelenti a világ végét. Persze ha valaki kötőszóként használja őket, az már sok férfinak nem jön be.

#1 Dohányzás

Amellett, hogy egészségre káros függőség, bárki számára, aki nem dohányzik, nagyon zavaró lehet. A férfiak 80%-ának nem igazán tetszik, ha egy nő dohányzik. De van egy szűk réteg, akit nem zavar a barátnője cigizése, amíg azt nem az ő autójában teszi.