Milliókat költött plasztikára, hogy úgy nézzen ki, mint Meghan Markle

Xochytl Greer először 12 évvel ezelőtt feküdt kés alá, hogy megcsináltassa egy balesetben eltört orrát, és megszabaduljon a hasi zsírpárnáitól. Mikor két évvel ezelőtt megszületett harmadik gyermeke, az anyuka akárhogy próbálkozott, nem tudta visszanyerni azt az alakját, amivel elégedett volt.

Ekkor döntött úgy, hogy ismét plasztikai sebészhez fordul, viszont már határozott elképzelésekkel: kitalálta, hogy ha megteheti, miért ne nézhetne ki úgy, mint az általa legszebb nőnek vélt Meghan Markle?

A botoxon kívül a 36 éves anyuka többek között állfeltöltést is kapott, hogy markánsabb legyen az állvonala, akár csak Meghannak. A testét is átszabták, felvarrták a hasát és leszívtak a combjából is. Hogy megünnepelje a műtétsorozatot – amire csaknem 7 millió forintnak megfelelő dollárt költött – hatalmas partit rendezett az ismerőseinek. A legnagyobb elismerést pedig a kislányától kapta, aki azóta akárhányszor meglátja a tévében a hercegnőt, azt kiabálja, „Mami, mami!”.

