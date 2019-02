Íme egy ábra, ami tökéletesen összefoglalja, hogyan változik a gyász az évek során

Hogy ki meddig és milyen intenzitással gyászolja elvesztett szerettét, emberfüggő: van, aki megkönnyebbül a súlyosan beteg hozzátartozó halálával, míg mások hosszú évekig nem találnak magukra egy szeretett személy elvesztését követően. Ezek után nem is olyan meglepő, hogy a gyász az egyik legösszetettebb és legmélyebb emberi érzések egyike, ami sokszor még az olyan betegségeknek is képes ellenállni, mint a demencia vagy az Alzheimer-kór.

Legalábbis ez derült ki egy Twitter-bejegyzésből, melynek szerzője, bizonyos Lauren Herschel arról ír, 92 éves, demenciában szenvedő nagymamája egész végig tudatában maradt annak, hogy évtizedekkel korábban el kellett temetnie az édesanyját. Sőt! Még a betegség előrehaladtával is képes volt rá, hogy visszaidézze, mit érzett közvetlenül azután, hogy elveszítette őt.

Lauren posztsorozata azonban nem csak erről szól. A fiatal nő megosztotta azt a hasonlatot is, amivel pszichológusa a gyász folyamatát magyarázta el neki. Az analógiában az orvos a gyászt egy olyan dobozhoz hasonlította, amibe egy labdát és egy szuperérzékeny „fájdalomkapcsolót” zártak.

So grief is like this:

There’s a box with a ball in it. And a pain button.

And no, I am not known for my art skills.

„A kezdet kezdetén a dobozban lévő labda annyira nagy, hogy képtelenség úgy megmozdítani a dobozt, hogy a labda ne érjen hozzá a kapcsolóhoz. A fájdalmat ebben az időszakban nem tudod irányítani, együtt élsz vele” – írja Lauren.

„Idővel a labda egyre jobban összezsugorodik, és ennek köszönhetően egyre kevesebbszer találja el a fájdalom kapcsolóját. Mikor viszont mégis eltalálja, a fájdalom pontosan olyan intenzitással tör majd rá, mint a legelején. És mégis: összességében jobban érzed magad, hiszen a mérhetetlen fájdalom egyre kevesebbszer tör rád, és lassan visszatérhetsz a megszokott életritmusodhoz.”

In the beginning, the ball is huge. You can’t move the box without the ball hitting the pain button. It rattles around on its own in there and hits the button over and over. You can’t control it - it just keeps hurting. Sometimes it seems unrelenting. pic.twitter.com/Wcas2p4vab — Lauren Herschel (@LaurenHerschel) 2017. december 29.

A pszichológus szerint a gyógyulási folyamat egyetlen hátulütője, hogy a gyász ebben az időszakban a lehető legváratlanabb pillanatban vesz majd erőt a gyászolón.

Over time, the ball gets smaller. It hits the button less and less but when it does, it hurts just as much. It’s better because you can function day to day more easily. But the downside is that the ball randomly hits that button when you least expect it. pic.twitter.com/fevAttojBg — Lauren Herschel (@LaurenHerschel) 2017. december 29.

„Az emberek többségénél a gyász, vagyis ez a bizonyos labda, sosem tűnik majd el a dobozból. Viszont egyre kisebb és kisebb lesz, ami időt ad arra, hogy regenerálódj két fájdalmas időszak között. Erre a legelején, amikor a labda még hatalmas, nincs lehetőséged. Azt hiszem, a gyászt illetően ez volt a lehető leghasznosabb magyarázat, amit valaha hallottam” – tette hozzá Lauren, akinek posztjait – egyáltalán nem csoda – vírusszerűen kezdték el megosztani a netezők.