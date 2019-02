Akik esti iskolában hozzák be a sok lógást

Budapest, külső kerület, szocreál szakközép, lepattant tantermek, nyúzott tanárok, huszonöt lelkes felnőtt és öt furcsa tinédzser: heti négy alkalommal ez a pillanatkép fogad, amikor belépek abba az épületbe, ahol szeptember óta minden második délután esti oktatásban teperek, hogy két év múlva legyen egy második szakmám. Asztalos. Osztálytársaim zöme negyvenes-ötvenes komoly ember, akik egy-két szakmában kiégtek már, munkanélküliek, lestrapált kismamák, tehetős önmegvalósítók, vagy olyan apukák és anyukák, akik hisznek az élethosszig tartó tanulás erejében.

Közénk ékelődik be öt – tizennégy-tizenhét év körüli – tinédzser, akik lehetőséget kaptak tanáraiktól és igazgatójuktól, hogy a nappali oktatás mellett az esti órákon behozzák a sok lógást, betömjék a szakmai tudásukon tátongó lyukakat, hogy így vagy úgy, de megszerezzenek egy szakmát, egy papírt, amivel kezdeni is tudnak valamit.

Persze mindebből az erőfeszítésből ők mit sem éreznek, inkább beszólogatnak, seftelnek, energiaitaloznak, mobiloznak – és azon tanakodnak, hogy a legújabb tornacipőjükön hogyan fűzzék elég menőre a fűzőt. Ezt csak onnan tudom, mert mindegyikük előttem ül (az első padban), a gyakorlati órákon pedig rendre mellém osztják be egyiküket.

A szeptemberi iskolakezdéskor osztályfőnökünk megjósolta, alig néhány héten belül biztosan lemorzsolódnak ezek a fiúk, mert nemcsak lusták, de balhésak (gyakori a drogos ügy, a zűrös üzletelés, a tettlegesség), motiválatlanok és elképesztően szemtelenek, nem tudnak mit kezdeni a fegyelemmel, a rendszerességgel, a fizikai munkával.

A tanárok jól ismerik őket, évek óta a suli lakói, olyan gyerekek, akik családi háttere zaklatott, szüleikkel soha senki nem találkozott, és talán az iskola az egyetlen biztos pont a mindennapjaikban – még akkor is, ha ez az iskola a maga poros rendszerével, fájdalmasan felesleges követelményeivel, elviselhetetlenül unalmas óráival, múltidéző felszereltségével mindent elkövet, hogy messziről elkerülje a diáksereg. Bár húsz év az előnyöm, gyakran érzem, becsületükre váljék, hogy egyáltalán bejárnak, hogy újra és újra ott vannak.

Hihetetlen rugalmasak, beérhetünk később is, előbb is, mivel tudják hogy mindenki dolgozik, és be kell osztani az idejét (Roland)