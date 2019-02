Jógalates: új mozgásforma a testnek és a léleknek

A jógalates a teljes testet – a mélyizmokat és az ízületeket is – átmozgatja, hiszen a jógához hasonlóan itt is ki kell tartani a pozitúrákat, valamint nagy hangsúlyt kap benne a légzéstechnika is, a gyakorlatok pedig szinte egymásba olvadva követik egymást. A pilatesnek hála erősít, míg a jógának köszönhetően a nyújtáson is nagy a hangsúly.

A jógalates kitűnően erősíti a gerincmenti izomzatot, kimozgatja a gerincet és a letapadt ízületeket, ezáltal stabilizálja a tartást. Kifejezetten ajánlott a kor előrehaladtával, hiszen felpörgeti az anyagcserét, megmozgatja a szívet, a keringést és a vázizomzatot. Térdfájásra is erősen javasolt mozgásforma, mindemellett pedig erősíti a meggyengült izomcsoportokat, szálkásít, tónusosabbá és feszesebbé teszi testünket – egyszóval feltétlenül ki kell próbálni.

https://www.bohobeautiful.life This 20 min yoga workout class is aimed to help you tone and strengthen the legs and core. Using a combination of Pilates exercises and yoga asanas, this class will raise your heart rate, help you tone and strengthen the hamstrings, glutes, abs, and obliques, increase your flexibility, and speed up your metabolism.