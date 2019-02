Így ápold a kézfejedet természetes eszközökkel

Ha éppen nincs otthon megfelelően hidratáló és bőrápoló kézkrémünk, akkor sem kell kétségbeesnünk, a lakásban található alapanyagokból is simán készíthetünk pakolást.

Ápold a kezed mindennap

Ahogyan az arcunk ápolására is nagy figyelmet fordítunk, ugyanúgy a kézfejünknek is szüksége van gondoskodásra. Nem elegendő meleg kötött kesztyűt húzni, hogy megvédjük a hidegtől, vagy gumikesztyűt venni a háztartási munkákhoz, hidratálnunk is kell. Ehhez hoztunk most egy receptet.

100 százalékig természetes kézápoló

Forró vízben 10 percig áztassunk egy darab gyömbért, egy rúd vaníliát és egy mandarin vagy egy narancs levágott héját. Hagyjuk kihűlni, majd a kezünket áztassuk a főzetbe negyed órára.

A megmaradt gyümölcshúst nyomkodjuk össze, keverjük el mézzel és tejszínnel. A vizes áztatás után vigyük fel a kezünkre a mézes masszát, majd hajtogassunk rá egy lilakáposzta-levelet. Csomagoljuk be fóliával, és hagyjuk hatni 15 percig. Végül mossuk le. A káposztának köszönhetően csökken a kézfej pirossága, gyulladása.