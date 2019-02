4 fűszernövény, ami segíti a fogyást

Ezek a fűszernövények nemcsak ételeinket ízesíthetik, de hatékonyabbá teszik a fogyókúránkat is. Akár a reggeli vagy délelőtti smoothie-ba vagy gyümölcsturmixba is beledarálhatjuk őket.

1. Petrezselyem

Erről a teljesen hétköznapi, illatos fűszernövényről sokan nem tudják, hogy igencsak gazdag A-, B-, C- és E-vitaminban, valamint bétakarotin- és flavonidtartalma is kiemelkedő. Ráadásul rostok is jócskán akadnak benne, és tökéletes vízhajtó, amivel megtámogatja fogyókúránkat.

2. Csilipaprika

A csípős ételek rajongóinak kedvence serkenti az anyagcserét és csökkenti az éhségérzetet, ez pedig fogyókúrázóknak kifejezetten előnyös.

3. Kurkuma

A kurkuma a benne lévő kurkuminnak hála zsírégető hatással is bír, ráadásul serkenti az emésztést. Használjuk ételeink fűszerezéséhez, készítsünk belőle teát, vagy egyszerűen vegyük be kapszula formájában.

4. Babérlevél

Hagyományos ételeink elengedhetetlen fűszernövénye, már nagyanyáink is előszeretettel használták. De vajon azt is tudták, hogy vízhajtó hatása sikeresen elősegíti a fogyást? Forrázzuk le, és készítsünk belőle főzetet.