Négy arcápolási baki, amit a leggyakrabban elkövetsz

A tudatos arcápolási rutin kialakításához elengedhetetlen az, hogy az arcmosástól kezdve a hidratáláson át a sminklemosásig körültekintően, odafigyelve használjuk arcápoló készítményeinket. „Vannak azonban olyan alapvető hibák, amit nagyon sokan elkövetnek vagy azért, mert időhiányban szenvednek és felgyorsítanák arcápolási rutinjukat, vagy azért, mert nem megfelelő készítményt használnak” – magyarázza Oláh Róbert, a Natics termékfejlesztési vezetője, majd hozzáteszi: az is gyakran előfordul, hogy egész egyszerűen nem tudják, hogyan kell rendeltetésszerűen alkalmazni megvásárolt termékeiket.

A négy leggyakoribb arcápolási hiba, amit te is nap mint nap elkövethetsz!

1. Elmaradt arctisztítás

Talán a legalapvetőbb, reggel és este elvégzendő tisztálkodási feladatok közé tartozik az arcmosás, sokan azonban egész egyszerűen elfeledkeznek erről a nap kezdetén. Pedig a hideg vízzel történő arcmosás során felpezsdül a bőr, feszesebbé és üdévé válik. Az arcmosást követően használjunk micellás arctisztítót, hogy lágyan eltávolítsuk a csapvízben jelen lévő olyan ásványi anyagokat, amelyekre bőrünknek nincs szüksége.

2. Túl hosszú ideig tartó arctisztítás

Az arclemosóval történő arctisztítás egy rövid, de annál intenzívebb folyamat. Sokan addig mossák az arcukat, amíg például színes termékek esetén az arcelmosó habja ki nem fehéredik a bőrükön, ez pedig akár egy percig is tarthat. Ez azonban indokolatlanul hosszú idő, hiszen a tökéletes arctisztítás 30 másodperc alatt elérhető. Amennyiben túlságosan hosszú ideig mossuk arctisztítóval bőrünket, az kiszáradhat, csípő, viszkető érzést kelthet.

3. Hámlasztás bőrradírral

Nem egy vásárlónktól hallottuk már, hogy hatékony hámlasztóként tekintenek a bőrradírjukra, éppen ezért heti két-három alkalommal be is vetik arctisztítást követően. Kevesen tudják azonban, hogy olyan mikrosérüléseket okozhatnak ezzel a bőrükön, melyek gyulladásos bőrpanaszokat okozhatnak, s szélsőséges esetben ez akár komoly szövődményekkel is járhat.

Éppen ezért sokkal inkább javasolt az AHA, BHA és PHA hámlasztók használata, melyek kíméletesen, de annál hatásosabban fejtik ki jótékony hatásukat. Használatukat követően a bőr megújul, a ráncok enyhülnek, az egyenetlen, fakó arcbőr üdévé és feszessé válik, a hegek pedig elhalványulnak.

4. Sminkeltávolítás tonikkal

Az egyik legrosszabb, amit tehetünk arcbőrünkkel, ha sminkben fekszünk le aludni. A pórusaink ugyanis az alapozóktól, púderektől és szemfestékektől elzáródnak. Mivel arcbőrünk nem jut elegendő oxigénhez, szürkévé válik, másnapra pedig akár apró pattanások, vagy sötét színű mitesszerek is megjelenhetnek rajta.

Rendkívül fontos, hogy lefekvés előtt eltávolítsuk a sminket, nem mindegy azonban, hogy mivel. Sokan tonikot használnak erre a célra, de érdemes szem előtt tartani, hogy a toniknak nem az a feladata, hogy maradéktalanul eltávolítsa az arcfestéket, hanem az, hogy frissítse és fertőtlenítse az arcbőrt. Sminklemosáshoz kifejezetten erre a célra kifejlesztett lemosót használjunk, majd töröljük át lágyan arcbőrünket micellás arclemosóval, s csak ezt követően vessük be kedvenc tonikunkat.