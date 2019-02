Veséjét adta Valentin-napra a feleségének

Mások virágcsokorral vagy bonbonnal lepték meg a szerelmüket február 14-én, ez a férj viszont valami olyat adott a feleségének, amire valóban szüksége volt. Sőt, ami nélkül élni sem tudott volna: a veséjét.

Az 53 éves Karen Smitht 2011-ben diagnosztizálták veseelégtelenséggel. Hat évvel később, 2017-ben az állapota olyan súlyosra fordult, hogy az átültetést azonnal végre kellett rajta hajtani. És ki jelentkezett elsőnek, hogy odaadja a veséjét? Hát persze, hogy a férje, Darren.

