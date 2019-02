Motiváló üzeneteket csomagol az elviteles kajákhoz a legjobb fej gyorséttermi dolgozó

Kelly Stewart tavaly ősszel kezdett dolgozni egy New York-i Taco Bellben. A 27 éves anyuka zseniális módszert talált ki, hogy dobja fel saját és vendégei szürke hétköznapjait: az elviteles kajákhoz motiváló üzeneteket csomagol.

„Ha elérsz a köteled végére, köss rá egy csomót, és függeszd fel!” – ezt a Franklin D. Roosevelt üzenetet egy Heather O’Donnell nevű nő kapta, aki azt mondja, mikor rátalált, megállt az autójával, és mosolyogva nyugtázta, hogy valaki gondolt rá. Az ötletgazda Kelly pont ezekért a pillanatokért csinálja. „Az élet néha nehéz, és én szeretem idézetekkel könnyebbé tenni ezeket az időszakokat” – mondja a lány.

CNY Taco Bell worker writes a feel-good message in each take-out order; customers love it https://t.co/Hs3jJw9llx pic.twitter.com/fMuc2jLOKL