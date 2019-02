Hatszor diagnosztizálták félre a rákbeteg anyukát

Julie O’Connor először 2015-ben fordult orvoshoz, nőgyógyászati panaszokkal. A kétgyermekes anyukát akkor a nőgyógyász rák gyanújával küldte további vizsgálatokra, ezek azonban egyszer sem bizonyították be, hogy a nőnek rákja van.

Mikor 2017-ben – hat kivizsgálás után – Julie újra orvoshoz fordult, egy 10 másodperces vizsgálat elég volt, hogy felállítsák a pontos diagnózist: a nőnek előrehaladott méhnyakrákja van. A helyzet azonban még ennél is súlyosabb volt, mivel az anyukát két éven át nem kezelték, a rák ezért tovább terjedt. Ekkor már a csontokat, a gerincet és a bordákat is megtámadta.

