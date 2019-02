„Soha ne házasodj valakivel, csak mert vele épp jól kijössz” – 10 tanács olyan pároktól, akik több mint 10 éve élnek boldog házasságban

Egy héttel azelőtt, hogy feleségül vette volna szerelmét, a Quartz amerikai lap egyik állandó szerzője, bizonyos Mark Manson úgy döntött, kideríti, mi a boldog és sikeres házasság titka. Egy percig sem tagadja, hogy önző érdekek vezették, mikor feltette a kérdést olvasóinak: szerette volna jó előre biztosítani, hogy az általa kötött házasság sikeres legyen. A kérdésre egyébként több mint 1500 válasz érkezett, zömében olyan házaspároktól, akik legalább, de inkább több mint 10 éve élnek együtt. És ami Markot a leginkább meglepte, szinte mindegyik válaszadó ugyanazokat a dolgokat emelte ki. Most ezeket gyűjtöttük nektek egybe.

1. A megfelelő okból legyetek együtt!

„Soha ne házasodj valakivel csak azért, mert ezt várják tőled. Én először azért házasodtam, mert mélyen vallásos családban nőttem fel, és a szüleim azt mondták nekem, az én koromban ez a szokás. Hiba. Másodszor már azért házasodtam, mert magányosnak és nyomorultnak éreztem magam, és reméltem, egy állandó kapcsolat majd változtat ezen. Hiba. Nekem háromszor kellett nekifutnom, hogy rájöjjek arra, ami másoknak már az első pillanattól teljesen egyértelmű volt: az egyetlen jó ok arra, hogy együtt legyél valakivel, az, hogy szereted őt, és szeretsz a közelében lenni. Ilyen egyszerű.” (Greg)

2. Legyenek reális elvárásaid a szerelmet és a kapcsolatodat illetően!

„Nem árt, ha tudod, hogy a »boldogan éltek, míg meg nem haltak« befejezés csak a mesékben van, és egyébként meg úgy baromság, ahogy van. Leginkább azért, mert eleve kudarcra ítéli azokat, akik hisznek benne. Egy házasságban ugyanis bőven vannak olyan időszakok (hetek, hónapok, olykor évek is), mikor közel sem rajongtok egymásért. Kapaszkodj meg, ez tök normális! Nincs mit tenni, ezeket az időszakokat ki kell bekkelni, mert elmúlnak. Egy szép napon ránézel a párodra, akiről azt hitted, már rég elhidegültél tőle, és elönt a szeretet. Azok a párok, akik tisztában vannak ezzel, nem esnek pánikba és nem rohannak azonnal a válóperes ügyvédhez.” (Paula)

3. Egy jó kapcsolatban nem a kommunikáció a legfontosabb, hanem a tisztelet

„Ha engem kérdeztek, szerintem a legfontosabb dolog egy kapcsolatban a tisztelet. Fontosabb még a fizikai vonzalomnál, a közös céloknál és a szerelemnél is. Lesznek olyan időszakok, mikor – ki merem jelenteni – nem fogod szeretni a párodat. Ez az igazság. De ezt át lehet vészelni. Azt viszont nem, ha elveszíted az iránta érzett tiszteletedet. Azt ugyanis sosem kapod majd vissza.” (Laurie)

4. Beszéljetek nyíltan egymással, főleg azokról a dolgokról, amik zavarnak benneteket

„A feleségemmel azokat a dolgokat, amik zavarnak minket a másikban, mindig egymással beszéljük meg. És még csak véletlenül sem másokkal. Rengeteg olyan barátunk van, akiknek nem működik a kapcsolata, a problémájukat meg velünk beszélik ki. Aztán csodálkoznak, hogy nem változik semmi. Ha képes vagy arra, hogy megtaláld a módját, hogy őszintén, ugyanakkor ne bántón megfogalmazd a párodnak, ami zavar, akkor az már fél siker.” (Ronnie)

„Ne legyenek titkaitok egymás előtt. A titkok falakat húznak közétek. Mindig.” (Tracey)

5. Az egészséges kapcsolathoz két egészséges felnőttre van szükség

„Szerintem egy boldog kapcsolathoz legfőképp arra van szükség, hogy ne a párodtól várd, hogy boldoggá tegyen. Ezzel persze nem azt mondom, hogy olykor ne tegyél meg dolgokat a szerelmedért, vagy hogy ne akard felvidítani, ha épp rossz napja van. Amit mondani akarok, az az, hogy NEM feladatod mindenáron boldoggá tenni őt. Igenis találjátok ki, hogy mi az, amiben egymástól függetlenül is örömötöket lelitek, és építsétek be ezt is a kapcsolatotokba.” (Mandy)

6. Hagyjatok egymásnak teret!

„Mielőtt összekötöd valakivel az életed, győződj meg róla, hogy van saját életed. Máskülönben nehezen tudtok majd közöset kialakítani. Hogy ez mégis mit akar jelenteni? Azt, hogy legyenek saját barátaid, saját hobbid, érdeklődési köröd, elfoglaltságod. Persze ha van némi átfedés a pároddal, az tök jó, de sokkal izgalmasabb és színesebb lesz a közös életetek, ha tudtok egymásnak olyasmit is mutatni, amiről a másik nem feltétlenül tud.” (Névtelen)

7. Legyetek jók a vitában!

„Mindig gondolj úgy a kapcsolatodra, mint egy élőlényre. Épp úgy, ahogy az izmoknak is szükségük van edzésre, hogy megerősödjenek, a kapcsolatodnak is. A vita szükséges. Hasznos. Mert van, hogy egyszerűen ki kell jönni a dolgoknak. Teher alatt nő a pálma.” (Ryan Saplan)

8. Legyetek jók a megbocsátásban!

„Ha egy vita végén úgy alakul, hogy neked van igazad – akkor hallgass. Nem kell még kérkedned is vele. A párod pontosan tudni fogja, hogy igazad van, és jól fog esni neki, ha nem vágod úton-útfélen az arcába.” (Brian)

„Egy házasságban nem létezik olyasmi, hogy megnyert vita.” (Bill)

9. A kis dolgokból lesznek az igazán nagy dolgok

„Ha sosem szántok időt arra, hogy néha együtt ebédeljetek, elmenjetek sétálni, vacsorázni vagy megnézni egy filmet, akkor ne csodálkozzatok, ha a végén egyszerű szobatársakká váltok. Nincs annál fontosabb, mint az, hogy a párodhoz az élet viharaiban is kötődni tudj. Elvégre a gyerekeitek egyszer felnőnek, a szüleitek meghalnak, és akkor ki lesz majd melletted… na ki? Hidd el, nem akarsz 20 év múlva úgy felébredni, hogy fogalmad sincs, ki az a másik ember, aki melletted fekszik.” (Brian)

10. A szex igenis számít, méghozzá nagyon is!

„Tudod, hogyan lehetsz egészen biztos abban, hogy a kapcsolatotokban félrecsúszott valami? Ha nincs szex.” (Névtelen)