Csak egy gyászoló beagle, amely örökbe fogadott egy oposszumot

Ausztráliában, Melbourne-től nyugatra egy marhafarmon él Molly, a beagle. A kutya szörnyű időszakon ment át, az összes kölyke halva született. Még tartott a gyászidőszak, amikor Molly egy árva oposszumra bukkant, és nem habozott, egyből gondozásba vette.

