Fehér tetoválás, most akkor látszik, vagy nem?

A fehér női tetoválás teljesen más hatással bír, mint egy hagyományos vagy színes tetkó: az emberek nem veszik észre első pillanatra, nem szúrják ki már messzire, így az előítéleteiket sem engedik szabadjára rögtön.

Kinek ajánlott a fehér tetoválás?

Annak, aki még nem döntötte el, hogy szeretne-e valójában tetoválást, hiszen a fehér tetkó van is, meg nincs is. Ugyanakkor tud kicsit misztikus, ezáltal szexi is lenni egy szépen elkészített és jól elhelyezett fehér tetoválás.

Mit kell tudni a fehér tetoválásról?

Minden tetoválás előbb-utóbb elhalványodik, és újra kell üttetni. A fehér tetoválás az előbb elhalványuló kategóriába tartozik.

A bőrünk érzékenyebb lehet azon a területen, ahol fehér tetoválást készíttettünk. Napozáskor erre figyelni kell, a bőr itt hajlamosabb lesz szeplősödére, anyajegyek megjelenésére.

A fehér tetoválás akkor mutat jól, ha sűrű, kidolgozott mintát választunk, vagy egészen egyszerű, kicsi feliratot vagy szimbólumot.

A fehér tetoválást készítik 3D-ben is, így egészen érdekes hatást kelt.

A fehér tetoválás idővel elszíneződhet, besárgulhat.

Létezik foszforeszkáló fehér tetoválás, amit speciális tintával készítenek el, és UV-fény hatására egy látványosan világító tetoválás jelenik meg.

Pinterest undefined

Pinterest undefined

Pinterest undefined

Pinterest undefined

Pinterest undefined

Pinterest undefined

Pinterest undefined