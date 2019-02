6 trükk, hogy a magas sarkú cipőd kényelmes legyen

A magas sarkú cipő megosztja a női társadalmat. A férfiak egyöntetűen odavannak érte. A nők között vannak, akik szinte ebben alszanak, mások pedig hallani sem akarnak róla, hiszen ha nagy ritkán felveszik, a kínok kínját kell kiállniuk. De minden nő életében vannak olyan alkalmak, amikor előkerül az a bizonyos magas sarok.

Mikor hordjunk magas sarkú cipőt?

Amikor csak szeretnénk. Sokan nemcsak elegánsabb öltözéket megkívánó alkalomkor veszik fel, de akár munkahelyre is. Persze egyre nagyobb a laposabb sarkú vagy balerinacipőt viselők tábora, hiszen előtérbe került a kényelem. Bármennyire is rutinosak vagyunk már a magas sarok viselésében, hosszú távon elérkezik az a pont, amikor már nagyon fáj a talpunk vagy a lábujjaink. Sajnos ha kis időre le is vesszük a kényelmetlen cipőt, hogy pihentessük a lábunkat, és újra felvesszük (ha tudjuk), a fájdalom csak még nagyobb intenzitással tér vissza.

6 trükk, hogy kibírd a magas sarkú cipőt

1. Akkora sarkat válassz, amiben még tudsz járni

Ha egész napos viseletre választunk cipőt, akkor válogassunk a kevésbé magas sarkúak közül, hiszen így a talpcsontunkat sem éri akkora terhelés, sokkal elviselhetőbb, kényelmesebb érzetet ad.

2. Egy új cipőt be kell járatni

Alapszabály, hogy soha nem vegyük fel a vadonatúj magas sarkú cipőnket egy egész estés bálba. Járassuk be előbb otthon. Ha kicsit betört már a cipő széle, nem fogja feltörni a lábunkat.

3. Helyes cipőméretet válasszunk

Ez persze nem csak a magas sarkú cipőkre érvényes tanács. Ha csak egy fél számmal is nagyobb a cipőnk a kelleténél, a lábfejünk amúgy is előrecsúszik, és a lábunk kijár a cipőből.

4. Puhítsuk meg

Ahhoz, hogy kényelmesen tudjuk hordani, tömjük ki csomagolópapírral a cipőt, mikor épp nem hordjuk. Az orr-részét óvatosan hajtogassuk meg párszor, hogy puhább legyen. Egy darab burgonyával vagy nedves ruhával (figyelve a cipő anyagára) nedvesítsük meg belülről a cipőt, így könnyedén a lábunkra „igazíthatjuk”.

5. Hajszárítóval kényelmesebb

Vegyünk fel egy vastag pamutzoknit, lépjünk bele az új magas sarkú cipőnkbe, és min. 15 cm távolságból kezdjük el hajszárítóval melegíteni. A hő hatására valamennyit tágulni fog, ráadásul ha levesszük a vastag zoknit, és nejlonharisnyával lépünk a cipőbe, sokkal kényelmesebbnek érezzük.

6. Sétáljunk

Ha lehetőségünk van rá, akkor az este folyamán inkább sétáljunk a magas sarkú cipőben, mint ácsorogjunk egy helyben.