5 dolog, amit a pasik utálnak szex közben

Persze nincs két egyforma ember, egyforma igényekkel, de van pár dolog, amire ha odafigyelsz, csak jól jöhetsz ki a dologból. És persze egy összeszokott páros maga alakítja szokásait, de nézzük, mi az az 5 dolog szex közben, amitől a legtöbb férfi falra mászik.

Túl sok beszéd

Nagyon vékony a határ, de azért érzékelhető. Ugyanis van, aki szereti hallani szex közben partnere kívánságait, és lássuk be, ez nem egy utolsó szempont. Beszéljünk persze nyugodtan szex közben is, de koncentráljunk az éppen zajló eseményekre is, ne meséljük el, mi volt aznap az irodában.

Kiss In Bed GIF - Find & Share on GIPHY Discover & share this Wrestling GIF with everyone you know. GIPHY is how you search, share, discover, and create GIFs.

Ha egyedül dobjuk le a textilt

Természetesen lehet az előjáték része egy erotikus vetkőzőshow, de mi most itt arra gondolunk, amikor a szenvedélyes csókot követő másodpercekben már megszabadulunk minden ruhánktól. Hagyjunk a pasinak is tennivalót, hogy vágytól vezérelve fedezze fel testünket, vagy tépje le rólunk a bugyit.

Stripping Demi Moore GIF - Find & Share on GIPHY Discover & share this Movies GIF with everyone you know. GIPHY is how you search, share, discover, and create GIFs.

Ha felesszük a hűtőt

Akkor is ha nem mindig teszik szóvá, de a legtöbb férfi nincs oda a szex utáni nassolásért, főleg ha az ágyban eszünk. Ezért mielőtt kifosztanánk a hűtőszekrényt, kérdezzük meg, hogy nem zavarja-e, ha az ágyban eszünk.

Kim Kardashian GIF - Find & Share on GIPHY Discover & share this Kim Kardashian GIF with everyone you know. GIPHY is how you search, share, discover, and create GIFs.

A túl sok parancs

A dominaszerkós szexjátékon túl a férfiak nincsenek nagyon oda a túl sok utasítgatásért az ágyban. Főleg ha követeljük rajtuk, hogy minél gyorsabban juttassanak el a csúcsra. Eléggé frusztráló lehet ez a teljesítménykényszer az intim együttlét során. Finoman jelezzük, súgjuk meg vágyainkat.

Sexy Suzie GIF by funk - Find & Share on GIPHY funk ist das Content-Netzwerk von ARD und ZDF

Az eltúlzott orgazmus

Bár a felmérések azt mutatják, hogy 10 nőből 7 már megjátszotta legalább egyszer életében az orgazmust, azért ne vigyük túlzásba. Bármennyire is tehetségesek vagyunk, sok pasi tud különbséget tenni igazi és kamu orgazmus között. És egy normális pasi arra törekszik, hogy partnerének igazi orgazmusa legyen.