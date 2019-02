Síelni mentek? Így ápold az arcbőrödet, hogy túlélje a havas hegyi levegőt

A síelés egyik alapkelléke kell, hogy legyen a fényvédő naptej. Hiszen a 2-3000 méteres vagy még annál is magasabb hegycsúcsokon igencsak erőteljes a nap UV-sugárzása, ami amellett, hogy gyorsan leégeti a bőrünket, hosszú távon is károsítja azt. Nagyjából ugyanilyen fontos, hogy legyen nálunk UV-szűrős síszemüveg és ugyanilyen hatékonyságú napszemüveg is, hiszen károsodhat a szemünk is az erős sugárzásban.

Mit vigyünk a síelésre?

Természetesen első körben az összes sífelszerelést pakoljuk be az aláöltözőtől a síkesztyűig, a síszemüvegtől a bakancsig, mindent. Ha ezek megvannak, készítsünk össze egy beautyszettet, amivel arcbőrünket védjük a hidegben eltöltött órák alatt. Hiszen nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy a fehér hó megsokszorozva veri vissza a napfény erejét, ami miatt könnyedén leéghetünk. De a bőrünket tovább gyötri az erős szél és a 0 fok alatti hőmérséklet, illetve a hőmérséklet-különbség a kinti és a benti levegő között, ami miatt szintén kipirulhat arcbőrünk. Az erős UV-sugárzás miatt használjunk magas faktorszámú fényvédő naptejet.

Napi rutin a síelés hetében

8:30 A reggeli arcmosást követően alaposan kenjük be arcbőrünket hidratáló krémmel a száraz hegyi levegő ellen. Ezt követően vigyük fel az 50-es faktorszámú, lehetőleg E-vitaminos naptejet arcunkra.

9:00 Mielőtt nekiindulnánk a pályának, a smink szerelmesei felvihetnek egy leheletnyi, SPF-es alapozót, vízálló szempillaspirált és egy vékony réteg, szintén fényvédős szájfényt. És persze ne feledkezzünk el a kézfej hidratálásáról sem.

12:30 Ebéd után kenjük fel újra a 50 faktoros fényvédő naptejet az arcunkra, és az ajkakra is jöhet a fényvédős szájfény vagy ajakápoló.

16:30 A szállásra visszatérve bő vízzel mossuk le arcunkról a maradék naptejet, és tegyünk fel egy tápláló arcpakolást, mely B5-provitaminnal, olajokkal és sheavajjal visszaállítja a bőr puhaságát. Ha ez nincs, akkor használjunk termálvizes arcpermetet.

22:00 Lefekvés előtt síeléskor is érvényes aranyszabály az arcbőrünk alapos megtisztítása. Majd jöhet egy ápoló, vitalizáló, sejtmegújító arckrém, mely egész éjszaka „dolgozhat” arcbőrünkön.