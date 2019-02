Már napi két diétás üdítő veszélyes lehet az egészségedre

Napi kettő vagy több diétás üdítőital elfogyasztása növeli az agyvérzés, a szívroham és a korai halálozás kockázatát – számolt be az Independent egy nagyszabású kutatás eredményéről. A tudósok több mint 80 ezer amerikai nőt vizsgáltak átlagosan 12 évig.

A kutatók megállapították, hogy aki kettő vagy diétás italt iszik naponta, annál

23 százalékkal nő az agyvérzés,

29 százalékkal nő a szívroham,

16 százalékkal emelkedik a korai halálozás kockázata.

Az nem számít, hogy szénsavas vagy gyümölcsalapú italokról van szó, a lényeg az édesítőszer. Az is kiderült, hogy a túlsúly is szerepet játszik – náluk kétszer akkora volt a stroke kockázata –, de az afroamerikai nőknél is magasabb az arány.

A kutatós vezetője, Yasmin Mossavar-Rahmani azt mondta, hogy az eredmények alapján úgy tűnik, a mesterséges édesítőszerek egyáltalán nem ártalmatlanok. Ám mindez nem jelent egyértelmű összefüggést, ugyanis a részt vevő nők önbevallásos módszerrel számoltak be a fogyasztásukról, és az sem tudni, milyen típusú édesítőszer volt az italokban.

A Nemzetközi Édesítőszer Szövetség közölte, hogy az Egészségügyi Világszervezet nem talált bizonyítékot a mesterséges édesítőszerek káros hatásaira, az adalékanyagokat pedig csak alapos vizsgálatok után használják a termékekben.