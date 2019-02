Folyamatosan hízol, pedig nem is eszel sokat? 6 ok, amire eddig nem is gondoltál

Hiszen normálisan eszel, nincsenek rácsúszásaid az édességre, mégis azt veszed észre, hogy szép lassan kúsznak fel a kilók, amivel már kezdeni kellene valamit. Először is fontos, hogy ténylegesen és tudatosan végiggondold a napjaidat, hol lehet a bökkenő.

Számolj és jegyzetelj!

Sőt nem is kell már mindezt fejben lejátszani, hiszen számos okostelefonra letölthető applikáció segít számba venni a napi tevékenységünket. Sokszor pedig már ez is segít a hízás megállításában. Pontosan mi mindent is kapkodtunk be a nap folyamán, hány perc is volt az a futás, vagy egész nap hány lépést tettünk meg?

1. Túl szigorú fogyókúra

Ráadásul teljesen ad hoc jelleggel. Ha pár hétig sok mindent megvonunk szervezetünktől, majd egy születésnap vagy ünnepnap kedvéért odadobunk mindent, akkor tuti biztos, hogy sokkal több kiló jön vissza, mint amennyi lement. Egészségünkre és testsúlyunkra is sokkal kedvezőbb hatással van a kevésbé rigorózus, életre szóló életmódváltás.

2. Unalom

A semmittevés tökéletes alkalom egy kis evésre: könnyen hozzáférhető, kényelmes és kényeztető. A „legtökéletesebb” helyszín ehhez a tévé előtt van, lehetőleg a hűtőszekrényhez közel.

3. Falánkság, gyors evés

Az a típus, aki túl nagy falatokban szinte magába tömi az ételt, anélkül, hogy rendesen megízlelné vagy megrágná azt. Egyes kutatások szerint azért híznak könnyebben, mert a telítettségérzethez több idő kell. Mire ezt megérzik, már túlették magukat.

4. Ideges evés

A nők 33, míg a férfiak 19%-a eszik azért, hogy kompenzálja magát egy érzelmileg nehezebb időszakban. Ez azért veszélyes, mert sokszor nem is realizáljuk, hogy már megint valamit rágunk, csak átadjuk magunkat az evés örömének.

5. Stressz

A nyomás alatt élő emberek kevesebb kalóriát égetnek el, mint kiegyensúlyozott társaik. A feszült, ideges állapot ugyanis magasabb kortizol- és inzulinszintet eredményez, ami miatt a szervezet nehezebben égeti a zsírt.

6. Álmatlan éjszakák

Az álmatlanság a hízás melegágya: aki nem tud aludni éjjel, az gyakran találja magát az éjszakai konyhában eszegetve. Sőt aki éjjel nem tud aludni, az nappal kialvatlan, feszült és ingerlékeny lesz, és könnyebben enged a finom ételek csábításának, amivel vigasztalja magát.