Megtaláltuk a legütősebb bőrfiatalító „szérumot”: kelkáposztasmoothie

Azt már jó ideje tudjuk, hogy a zöld színű gyümölcs- és zöldséglevek, a smoothie-k jótékonyan hatnak egészségünkre, hiszen magukban hordozzák az életerőt, a vitalitást. Ez pedig egy idő után meglátszik majd a bőrünkön is, mely elsőként szenvedi el az életmódunkból, korunkból és a környezet károsító hatásaiból adódó károkat.

Kelkáposztasmoothie finoman

A kelkáposzta iránti ellenérzéseinket rögtön elfújja a szél, ha megtudjuk, hogy milyen jótékony hatással van a szervezetünkre, ráadásul egyéb zöld gyümölcsökkel feldobhatjuk a kelkáposztasmoothie ízét is. Ez a káposztaféle ugyanis tele van vitaminokkal és ásványi anyagokkal: kálium, kalcium, magnézium, vas, A-, B1-, B2-,C- és E-vitaminok, ráadásul rostdús is. Így nem is olyan nehéz meggyőzni magunkat fogyasztásáról, hisz a belőle készült ital csökkenti az öregedés jeleit bőrünkön, véd a degeneratív betegségektől, illetve jelentősen csökkenti a környezetszennyezés és a stressz ideg-, szív- és érrendszerünkre gyakorolt negatív hatásait.

Íze pedig intenzív, de határozottan kellemes.

Kelkáposztasmoothie mindennap

Igyunk egy hónapon keresztül mindennap két étkezés között egy nagy pohár kelkáposztás smoothie-t, majd tartsunk egy hónap szünetet. A kelkáposzta ráadásul bármelyik zöldségesnél, szupermarketben beszerezhető és más gyümölcsökkel vagy zöldségekkel ízlés szerint variálható.

Gyümölcsös kelkáposztasmoothie

4 db káposztalevél

1 db kivi

1 db zöld alma

fél banán

2 cm-es reszelt gyömbér

1 ek. méz

2 dl tej

A hozzávalókat egy turmixgépben alaposan összeturmixoljuk, és már fogyaszthatjuk is.