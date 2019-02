Kicsúfolták a kislányt a frizurája miatt, szolidaritásból a tanára is levágatta a haját

Levágatta derékig érő haját egy texasi tanítónő, hogy így álljon ki egyik diákja mellett, akit az osztálytársai sokat csúfoltak fiús frizurája miatt – írja a Yahoo Lifestyle.

A houstoni KTRK tévécsatorna tudósítása szerint a willisi Meador Elementary Schoolba járó Prisilla Pereznek egy súlyos fejtetűfertőzés miatt kellett levágni a haját. Az ötéves kislány nagyon boldogtalan volt amiatt, hogy elvesztette hosszú fürtjeit.

„Prisilla sapkában járt az iskolába, és a világ minden kincséért sem volt hajlandó levenni” – mondta tanárnője, Shannon Grimm.

A kislány napról napra rosszabbul érezte magát az iskolában – különösen azután, hogy az osztálytársai elkezdték fiúnak csúfolni rövid haja miatt. Gyakran sírt, és nem tudott rendesen odafigyelni az órákon; Grimm és az édesanyja mindent megpróbált, hogy megértesse a többi gyerekkel a helyzetet, de egyik ötletük sem működött.

„Osztályfőnöki órákon próbáltuk elmagyarázni a gyerekeknek, hogy néha a lányok is rövid hajat hordanak, még tüsihajú filmsztárokról készült fotókat is mutattam neki, de ez sem használt” – mesélte Grimm.

A tanárnő végül úgy döntött, hogy szolidaritásból ő is levágatja a haját. Nem volt könnyű döntés, hiszen mindig büszke volt derékig érő hajkoronájára. „Soha nem volt rövid hajam, hetekig őrlődtem, mielőtt elhatároztam volna magam” – magyarázta a lapnak. Végül mégis megkérte egyik fodrász barátját, hogy vágja le a haját. „Azt mondtam neki, vágd csak, és ne hagyd abba akkor se, ha elsírom magam” – emlékezett vissza.

A nem mindennapi gesztus meg is hozta a kívánt eredményt. A gyerekeknek nagyon tetszett a tanítónő új frizurája, és a kislány is visszanyerte önbizalmát. „Prisilla újra a régi, és most már az osztálytársainak is tetszik a haja” – lelkendezett a tanárnő, aki megfogadta, hogy egészen addig rövid frizurát hord majd, amíg kedvenc tanítványának újra meg nem nő a haja.