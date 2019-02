Minden osztálytársnőjét meglepte egy Valentin-napi rózsacsokorral a 8 éves kisfiú

Callum Drew egy 8 éves brit kisfiú, aki idén összesen 68 szál rózsát vett az összespórolt zsebpénzéből. A virágokat osztálytársnői között osztotta szét, a célja az volt, hogy senki se érezze úgy, hogy kimaradt a Valentin-napi ünneplésből – írja a Mirror.

A kisfiú nem először tesz így, már afféle hagyomány nála, hogy mindig meglepi az iskolatársait. A kis amorózónak egyébként barátnője is van, aki egyáltalán nem bánja Callum Bálint-napi akcióját, sőt örül neki. Annál is inkább, mert a legnagyobb ajándékot mindig neki tartogatja.

Callum korábban nagymamája virágüzletében segített, így gyűjtötte össze a szükséges pénzt, ám a nagyi tavaly sajnálatos módon elhunyt, így a kisfiú végül autómosásból szerzett magának egy kis bevételt.

– nyilatkozta a jószívű kisfiú, akire talán az anyukája a legbüszkébb.

