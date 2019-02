Tévedésből mindkét egészséges veséjét kivették – 9 hónap múlva meghalt

Meghalt egy 73 éves coloradói nő 9 hónappal azután, hogy tévedésből mindkét egészséges veséjét kivették – írja a Yahoo Lifestyle. Két hónappal korában a nőnél rákot diagnosztizáltak az orvosai – tévesen.

Linda Woolley nem sokkal a halála előtt azt nyilatkozta a denveri KDVR hírcsatornának, hogy a műtét „teljesen megváltoztatta az életét”. A nőt a Coloradói Egyetemi Kórházban operálták; csak később tudta meg, hogy a leletei „semmilyen rosszindulatú elváltozásra” nem utaltak.

