Alulteljesítenek a magyar diákok, ez lehet a megoldás

A magyar diákok fejlődését segítő, projekt alapú oktatási program indít magyarországi partnerei segítségével a British Council – olvasható a szervezet közleményében. A csatlakozó iskolákban a tanárok és a diákok közösen dolgoznak majd üzleti szemléletű, innovatív társadalmi vállalkozások felépítésén.

A PISA nemzetközi felmérés eredményei szerint a magyar diákok rendszeresen alulmaradnak az úgynevezett 21. százai képességek, például a kreativitás, az innováció, az együttműködés, a kommunikáció, a kritikus gondolkodás, a technológia- és médiaértés vagy a problémamegoldás terén. Pedig a mai világban éppen a folyamatosan kialakuló új helyzetek megoldására kellene felkészíteni a diákokat.

Ebben segíthet most a Társadalmi vállalkozások az iskolákban elnevezésű projekt, amely a British Council, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Brit Nagykövetség, valamint a Ferencvárosi Önkormányzat támogatásával jött létre. A program célja, hogy a tanárok és a diákok közösen találjanak ki és valósítsanak meg üzleti alapon nyugovó, de társadalmi céllal létrehozott projekteket, és hogy ezen keresztül a tanulók 21. századi képességei is fejlődhessenek. Ehhez a British Council a programra felkészítő ingyenes tréning mellett, a projektek megvalósításához anyagi támogatást is nyújt az iskoláknak.

Képességeik fejlesztése mellett azonban a diákok egy-egy közösségben élők életét is jobbá teszik, a projektek felépítése során ugyanis kiemelten foglalkoznak többek között a környezetvédelem, a fenntarthatóság és a szélesebb értelemben vett társadalmi hasznosság témájával is.

Egy ilyen projekt alkalmas arra, hogy a résztvevő tanáros és diákok is megtapasztalják, hogy erőfeszítéseikkel változást tudnak elérni a szűkebb, de akár a tágabb környezetükben is

– magyarázta Tarján Edina, a British Council oktatási és kulturális program menedzsere

A részletek

A program első szakaszában a tanárok 30 órás felkészítő tréningen vesznek részt február elején és áprilisban. A résztvevők általános és középiskolai iskolai tanárok, akik innovatív, üzleti megközelítésű társadalmi projekteken keresztül javítani szeretnék a közösségükben élők életét vagy környezetvédelmi témákra akarják felhívni a figyelmet. A képzési modul megvitatandó témákat, tevékenységeket és keretrendszert ad a tanároknak, hogy diákjaik aktívan vegyenek részt egy társadalmi vállalkozás-projektben. A háromnapos tréning során fejlesztik a tanárok tudását a társadalmi vállalkozásokról, valamint az iskolai projekt megvalósításáról.

A háromnapos tréninget Jonathan Clitheroe, a Real Ideas Organisation (RIO) kihívás-alapú oktatás szekciójának vezetője tartja.

Célunk, hogy felkészítsük a fiatal generációt a jövőre, hozzásegítsük az iskolákat az innovatív, kihívás-alapú oktatás használatára és a problémák társadalmi vállalkozás-alapú megoldására. A RIO egy úttörő társadalmi vállalkozás, amely egy jobb jövő kialakításának reményében kiváló ötletek megvalósításán fáradozik

– hangsúlyozta Jonathan Clitheroe.

Az első nap végére megvilágosodtam és rájöttem, hogy mi már ezt csináljuk, csak nem tudatosan. A már meglévő projektjeinket kell átalakítanunk és újrafésülnünk. Az egyik projektünk például az, hogy a gyerekek savanyúságot, lekvárokat befőznek, kenyeret sütnek, ezentúl nemcsak hazaviszik majd, hanem tudatos kapcsolatot alakítunk ki a rászorulókat támogató szervezetekkel, és oda is kerülnek majd ezekből az elkészített termékekből.

– mondta Farczádi Bencze Tamás, a VIII. kerületi Deák Diák Általános Iskola igazgatója.

A program keretében tanárok és iskolák iskolai projektjeik megvalósításához kisebb támogatásban is részesülhetnek. A teljes kurzus elvégzését követően a résztvevők oklevelet kapnak. A projektek elindításához első körben a tanárok irányításával iskolai csoportok alakulnak, akik megkezdik a közös munkát. A programot a tanulságok levonását célzó kerekasztalbeszélgetés zárja.

