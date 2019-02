Így nézne ki Donald Trump átlagos külsővel

Egy amerikai Twitterező, bizonyos Stone Cold, normálisra photoshoppolta Donald Trump külsejét. A bőrét olyanra színezte, amilyenek a szeme körüli, világos foltok, míg bizarr, keresztbe-kasul fésült frizurája helyett egyátlagos, 72 éves férfinak megfelelő, erősen kopasz fejet kapott.

I wanted to see what would happen if I took the natural skin color from around his eyes and applied it to the rest of his face and took away the comb over and hair dye. So I guess this is what donald would look like if he was a normal man. pic.twitter.com/nnMTC1fNJc