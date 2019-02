Leküzdötte a depressziót, most versenyeken mutogatja szülés utáni hasát a fitneszanyuka

Shina Pierce egy 29 éves új-zélandi fitneszmodell, akinél súlyos szülés utáni depresszió alakult ki, miután megszülte az ikreit. Pierce mindig is édesanya szeretett volna lenni, de a depresszió annyira kikezdte, hogy az első három hónapban szinte ki sem akart mozdulni otthonról – írja a Yahoo.

Ezt csak tetézte, hogy a nehéz szülés a testét is nagyon igénybe vette. Korábban hetente négyszer edzett, a szülés után azonban 94 kilogrammra hízott, elengedte magát, és saját bevallása szerint egyáltalán nem foglalkozott a külsejével és a fizikai állapotával.

Nagyon szerettem volna visszakerülni a szülés előtti formámba, de nagyon nehéz volt alkalmazkodnom a helyzethez. Őszintén szólva jobban aggódtam az alváshiány, mint a testem állapota miatt

– emlékezett vissza.

A változás lassan jött el: ahogyan a lelki állapota javulásnak indult, úgy tért vissza szépen, fokozatosan a testmozgáshoz is. Innentől nem telt sok időbe, hogy visszatérjen a szülés előtti, 58 kilogrammos testsúlyához. Az egyetlen gondot ekkor már csak az jelentette, hogy bizonyos változásokhoz hozzá kellett szoknia: például ahhoz, hogy a hasa sohasem lesz olyan feszes, mint azelőtt.

Végül az anyuka elhatározta, hogy jelentkezni fog néhány fitneszversenyre: így akarta leküzdeni önbizalomhiányát. És bár eleinte nehéz volt számára, hogy ne hasonlítsa magát a többi versenyzőhöz – akik közül többen maguk is édesanyák –, idővel megtanulta, hogy így is büszke lehet a testére, sőt! A célja sem az, hogy helyezést érjen el, sokkal inkább az, hogy más édesanyákat is inspiráljon.

Emlékeztettem magamat rá, hogy azért akartam színpadra lépni, hogy bebizonyítsam: ki tudok lépni a komfortzónámból, és bármit el tudok érni, amit igazán szeretnék

– mondta.