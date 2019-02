Csúszdázik, hintázik és zongorázik a gyerekeknek a pécsi ovikutya

Remek ötlettel rukkolt elő egy pécsi magánóvoda egyik dajkája: Kontrecz Brigitta „terápiás kutyaként” vetette be munkahelyén hároméves havanese-ét, Bundit.

„Felismeri a tárgyakat, már a színeket is tanulja. Ha öltözésnél megkérem, hogy hozza ide az egyik gyerek cipőjét, akkor a neveket a szagokhoz társítva azonnal megteszi. Ha az udvaron tornázunk, ő is beáll a gyerekekhez, és csúszdázni is szokott velük. A »zene« parancsszóra beül a zongora elé, és játsza­ni kezd. A gyerekek pedig csillogó szemekkel tapsolnak neki, és ez Bundit jó érzéssel tölti el” – mondta a Borsnak nyilatkozva Brigitta, akinek a kisfia is ebbe az óvodába jár.

A havanese-ek általában nagyon értelmesek, ami Bundi esetében magas fokú empátiával is párosul. Óvodai bemutatkozását kemény, kétéves felkészülés előzte meg, három engedelmességi és számos ügyességi vizsgát is le kellett tennie.

„A kutyaiskolában is javasolták, hogy vigyem gyerekek közé. Rengeteg energiát fektettem bele, az egyik vizsgán például hatvan méterről kellett irányítani kizárólag kézjelekkel. Bundi egyébként antiallergén, azaz nem vált ki allergiás reakciót a szőre, ami nem is hullik. Emellett sokkal többször vizsgálja meg az orvos, mint egy átlagos kutyát” – magyarázta a gazdája.

Bundi hetente kétszer jár be az óvodába. Reggel hétkor érkezik Brigittával és a kisfiával, majd ő fogadja és kíséri be a többi gyereket a csoportszobába, és egész nap velük is marad.

Amióta ő is a csapat tagja, a gyerekek alig akarnak hazamenni. A zárkózottabbak is megnyíltak, barátságosabban viselkednek, mint korábban, ráadásul mindegyikük megtanulta, hogyan kell gondoskodni egy kutyáról. Eközben Bundi is folyamatosan fejlődik, gazdája fontosnak tartja, hogy minél hasznosabban tölthesse az időt a kicsikkel.