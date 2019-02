Több ezer telepakolt táskát gyűjtöttek össze a nélkülöző nőknek

Nyolcezer telepakolt táska gyűlt össze a „nemluxustáska” kampánynak köszönhetően – tudósít az RTL Klub Híradója. Az akció keretében olyan rászoruló nőknek gyűjtöttek, akiknek rossz anyagi helyzetük miatt az olyan alapvető tisztasági szerek beszerzése is gondot okoz, mint a dezodor, a sampon, a zsebkendő vagy az egészségügyi betét.

Az akciót két fiatal nő indította. „Ez a nyolcezer [táska] számunkra hihetetlen” – mondta a csatornának nyilatkozva Cserta Szandra, az egyik ötletgazda.

A táskák egy részét már ki is osztották, a többit a szeretetszolgálatok szállásain és anyaotthonokban élő nők kapják. A szervezésben és az osztás lebonyolításában a Magyar Máltai Szeretetszolgálat segédkezett. Mivel a kampány ideje alatt több jótékonysági szervezet is jelezte, hogy náluk is nagy szükség lenne ilyen, kimondottan nőknek összeállított csomagokra, valószínűleg folytatni fogják a gyűjtést.