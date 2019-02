Te melyik testrészedet mosod meg először a zuhany alatt? Sokat elárul rólad

A zuhanyzás akár este, akár reggel a napi rutin része. Nem feltétlenül gondoljuk végig, hogy mi mindent mossuk meg magunkon, és főleg azt nem, hogy milyen sorrendben. Nem is gondolnánk de igen csak nagy különbségek vannak köztünk, aszerint ki, hol kezdi a tisztálkodást. Az arcodat, a hajadat vagy a hónaljadat? Mi most összegyűjtöttük, hogy melyik testrész mit is jelent. Magadra ismersz?

Haj

Ha a hajad tartod először a zuhany alá, akkor te egy kreatív, nyitott ember vagy, aki szereti a véleményét megvitatni másokkal. Magabiztos vagy, de ezt nem dörgölöd mások orra alá. Javíthatatlan álmodozó vagy: elsőként a szívedre, majd az eszedre hallgatsz.

Arc

Egyenes, spontán ember vagy, aki őszinte és határozott is egyben. Akit szeretsz, szorosan magadhoz kötöd, de vigyázz nehogy a másiknak sok legyen.

Hónalj

Zárkózott, visszahúzódó típus vagy, aki nehezen bízik meg másokban, de főleg az önbizalommal állsz hadilábon. Túl jó ember vagy, a bizonytalanság pedig a legfőbb ellenséged.

Mellkas, váll

Hűséges és őszinte ember vagy. A barátaidért mindent megteszel, talán túl sokat is, hiszen visszafele nem mindig működik ilyen intenzitással a segítőkészsége.

Láb

Szenvedélyes vagy, figyelmes, fáradhatatlan és kíváncsi. Tudod, hogy a lényeg a részletekben rejlik. És teszel róla hogy ez így is legyen. Érzékeny vagy, és vág az eszed: veszélyes kombináció.

Intim testrészek

Szenvedélyes és pozitív ember vagy, aki mindig a félig tele poharat látja. Kerülöd a konfliktusokat, és igyekszel mindenkivel jóban lenni, de a lelked legmélyén zárkózott típus vagy.

Fül

Makacs, határozott és öntörvényű vagy. Büszke és megingathatatlan, aki pontos beosztásban éli életét. Fogadd el, hogy bárki hibázhat, még te is!