10 vérpezsdítő dal, a zumba szerelemeseinek

Zumbafüggők pedig ezerszámra vannak Magyarországon is, hiszen ez a ritmusos, vérpezsdítő latin-amerikai zenére épülő edzésforma nemcsak a testünket indítja be, de a lelkünket is. A legjobb persze ha fitneszteremben, csoportos órán izzasztjuk meg magunkat a reggaeton dallamokra, hiszen szuper tud lenni a hangulat.

Zumba bárhol

Ha pedig már otthon sem tudunk meglenni a zumba életérzés nélkül, akkor íme egy lista a legritmusosabb latino zenékkel a saját zumbaválogatásunkhoz. Persze a reggaeton csak egy a zumbafitneszbe belecsempészett latin táncok közül. Samba, salsa, rumba, flamenco, hastánc, bachata és még ki tudja mi minden fellelhető egy-egy zumbaóra lépéskombinációiban.

A 10 legfülbemászóbb zumba zene

Willy William - Te Quiero

SEO FERNANDEZ Feat. MAIKEL MIKI - The Boom (Cuba Dubai Mix)

Gente de Zona - Algo Contigo

Emcidues - Distante

CHOCOLATE ► GUACHINEO

Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee

Wisin, Carlos Vives - Nota de Amor ft. Daddy Yankee

Wisin - Que Viva la Vida

Los Jefes - Cuba (ZUMBA)