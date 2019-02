10 aranyszabály, amit sose tévessz szem elől vezetés közben

A vezetés nem játék, éppen ezért fontos, hogy magabiztosan és biztonságosan vezesd autódat a saját és a többiek érdekében is. Amint beülsz az autóba, csak a vezetésre koncentrálj. Hidd el, ha a forgalomra figyelsz, akkor is lesz bőven tennivalód, hiszen minden percben adódnak váratlan, gyors megoldásra, vagy reakcióra váró helyetek.

Vezess fegyelmezetten

Amit annak idején az oktatódtól megtanultál, minden autóvezetéskor alkalmazd: autóba beszállva állítsd be az ülést és a tükröket is, ez főleg azokra vonatkozik, akik nem egyedül használják az autójukat. Csatold be a biztonsági övedet és persze a gyerekekét is ellenőrizd.

10 aranyszabály vezetés közben