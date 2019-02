Ez a 10 jel mutatja, hogy őrangyalod vigyáz rád

Vannak olyan szituációk az életben, amikor csodával határos módon megmenekülünk, vagy olyan események történnek velünk, melyek nem tűnnek racionálisnak, mégis „jót tesznek” velünk. Megnyugodhatunk, ilyenkor valamelyik égi segítőnk, legtöbbször őrző angyalunk védelme óvott meg bennünket. Az is lehetséges, hogy egy megérzés által olyan irányba terel, ahol valamilyen rég áhított, jó dolog vár ránk, vagy épp megment. És bár abban a pillanatban valószínűleg nem is tudatosul bennünk, hogy éppen égi segítséget kaptunk, később visszagondolva biztos eszünkbe jutnak a jelek, melyek irányítottak bennünket. No de milyen jelek utalhatnak arra, hogy őrzőangyalunk felettünk tartja védő szárnyait?

1. A különös formájú felhő

Mutathatja, hogy az őrzőangyalunk a közelünkben van. Sokunkkal előfordult már, hogy az égre tekintve a felhőkben egy ismerős arc körvonalait véltük felfedezni.

2. A színek

Minden angyal rendelkezik a saját energiaminőségére jellemző színnel, és ezzel a színnel üzenhet nekünk. Ha egy adott pillanatban egy bizonyos színnel találkozunk, bármerre tekintünk, akkor minden bizonnyal az angyalok üzenni próbálnak. Például Szent Mihály arkangyal színe a kék, Metatroné a lila, Raffaelé pedig a zöld.

3. Zúgás a fülünkben

…melyet nem tudunk megmagyarázni. Ez által szintén üzenetet kaphatunk, ha eléggé nyitottak vagyunk a befogadására.

4. Egy dallam jár folyamatosan a fejünkben

Ilyenkor valószínűség egy spirituális üzenetet próbál átadni az őrzőangyalunk.

