Virágcsokor helyett most kutyákat menthetsz meg Valentin-nap alkalmából

Az Eszkuláp Állatvédő Egyesület és Magos Judit közös gyűjtésbe kezdtek, hogy minél több elárvult kutyának adhassanak esélyt, hogy szerető környezetben élhessék életüket. Már eddig is rengetegen adakoztak, száznál is több kutyának már biztosan tudnak segíteni, de február 14-ig még sokkal több is összegyűlhet. Stábunk ott volt, amikor az első Valentin projektes kutyát elhozták az Illatos útról, így ti is láthatjátok, Ében mennyire boldog volt, hogy hamarosan új életet kezdhet.