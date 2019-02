Szívmelengető módszerrel nyugtatja meg demenciában szenvedő édesanyját egy nő

A brit háziorvos, dr. Philip Grimmer nemrég egy demenciában szenvedő betegét látogatta meg otthonában, amikor a konyhában valami olyasmire lett figyelmes, amit korábban egyik betegénél sem látott. Az egyik falra ugyanis, nagyjából szemmagasságban egy üzenőtábla volt kifüggesztve, amire a beteg gondoskodó lánya a következő, rövid üzeneteket írta:

Words of reassurance left for an elderly lady with dementia by her daughter. A simple white board left in her sight line in her sitting room. Helped to reduce constant anxious phone calls. pic.twitter.com/K2ueZXuZWZ

“Megvallom őszintén, nem egy demenciában szenvedő páciensemnél jártam már a pályafutásom alatt, de ilyen szívmelengető, mégis praktikus megoldást, enyhítendő a szorongásaikat és a félelemeiket, még sehol se láttam” – idézi a BBC az orvost, aki elárulta, elsősorban azért osztotta meg Twitter-oldalán a tábláról készült fotót, hogy felhívja a kollégái figyelmét a módszerre.

“Álmomban se gondoltam, hogy a képet ezután több mint 40 ezren meg fogják majd osztani” – mondja Grimmer, aki a beteg hozzátartozójától megtudta azt is, édesanyja korábban számtalanszor hívta fel őt pánikba esve, azokkal a kérdésekkel, amikre most már ott találja a választ a táblán. “Rettenetes volt hallani a kétségbeesést a hangjában. Arra gondoltam, ha a kis üzenetekkel meg tudom spórolni neki ezt a rémületet, már megérte a dolog.”

Az üzenőfalról készült fotó azóta egyébként nem csak a Twitteren, de a Reddit nevű közösségi oldalon is megállíthatatlanul terjed. Sőt! Amellett, hogy egyre több ember figyelmét hívja fel a demenciára, a kép rávette a felhasználókat, hogy megosszák saját bevált módszereiket is:

“Az apósom fényvisszaverő ragasztószalagot tett az édesanyja szobája és a fürdőszoba közé, hogy, egyrészt megkönnyítse az éjszakai fürdőszobahasználatot, másrészt megelőzze az esetleges baleseteket.”

We have these memory boards behind every bed on our ward it help us to interact with our patients there fantastic we’ve seen an amazing response ❤️ pic.twitter.com/JgbM0aHO5K