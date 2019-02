7 dolog, amit ne tarts a kád szélén vagy a zuhanyzóban

Mégis vannak olyan holmik, amiket nem jó, ha a zuhanyzóban vagy a kád szélén tartunk, mert az állandó nedvesség nem tesz jót nekik és az egészségünkre is ártalmasak lehetnek. A következő 7 dolgot inkább pakold el messzebb a folyamatosan vizes területekről, akármennyire is pici a fürdőszobád.

1. Borotvák

Nyilván mindenki kéznyújtásnyira teszi le a borotvát, mert úgyis a zuhany alatt, vagy a fürdővízben ázva jut eszedbe leborotválni a lábadat. De mégis jobb helyen lenne távolabb a víztől, mert könnyen berozsdásodhat, amivel akár fertőzést is okozhatsz magadnak. A pótpengéket pedig egyenesen vidd ki a fürdőből és keress nekik száraz tárolóhelyet.

2. Mosdószivacs

A mosdószivaccsal több probléma is felmerül, egyrészt az elhalt hámsejteket és a testről levakart koszt jól eltárolja, másrészt pedig, ha a kádnál, zuhanynál felakasztva tárolod, akkor az állandó nedvességtől be is penészedhet. Az a legjobb, ha egyáltalán nem használod, de ha mégis ragaszkodsz hozzá, akkor alaposan mosd ki és szárítsd meg minden használat után.

3. Szappan

Főleg akkor nem jó a szappan a kád szélén, zuhanyzóban, amikor még szappantartó sincs alatta. Vagy amikor vízben ázik álló nap, mert nem öntöd ki a szappantartóból a benne maradt vizet. Ez jó kis nyálkát eredményez, amiben csak úgy tobzódnak a baktériumok és kórokozók. Ha kész vagy a mosakodással, tedd száraz helyre, száraz szappantartóba, hogy megszáradjon.

4. Tiszta törölközők

Sokszor lehet látni lakberendezős képeken, hogy nyitott polcokon, a zuhanyfülke közvetlen közelében tárolják a tiszta törölközőket. Bár kényelmesnek tűnik ez a megoldás, mert egy mozdulattal el tudsz venni egyet közülük, de azzal is számolni kell, hogy a fürdőszobában magasabb a páratartalom, átnedvesednek a tiszta törölközők, bedohosodnak és nem lesz túl jó érzés törölközni velük. Inkább azt a megoldást válaszd, hogy a tiszta törölközőket szekrényben tárolod a fürdőn kívül, azokat a törölközőket pedig, amiket épp használsz, fürdés után mindig kiteríted, hogy rendesen megszáradjanak.

5. Arclemosó

Ha nem akarod kiszárítani az arcbőrödet, akkor inkább ne zuhanyzás közben használd az arclemosót. Az a víz ugyanis, amivel zuhanyzol, túl meleg az arcodnak és több ideig is ereszted rá a vizet, mintha a csapnál a tenyeredből mosnád meg. Jobb neki, ha épp csak egy kevés langyos vízzel mosod.

6. Fogkefe

Ha te is zuhanyzás közben szoktál fogat mosni, akkor jó eséllyel ott tárolod a zuhanyzóban, vagy a kád szélén a fogkefédet. Nem jó ötlet, mert ott könnyen rákerülnek olyan szennyeződések, amiket nem akarsz a szádba tenni. Az a legjobb, ha van egy tükrös szekrényed, amiben elzárva tudod tartani a fogkeféket.

7. Olajos fürdőtermékek

Olyanok, mint például a fürdőbombák és illatos olajok, amik ugyan nagyon kellemesek, mégsem feltétlenül tesznek jót a bőrödnek. Felboríthatják a pH egyensúlyt, ráadásul még csúszóssá, nyálkássá is teszik a kádat, amin vizes lábbal könnyen eleshetsz. Ha mindenképpen illatos fürdőre vágysz, keress természetes, olajmentes termékeket, hogy ne lábtörés legyen a fürdés vége.