Tök véletlenül tudta meg, hogy új barátja volt a véradó, aki megmentette az életét

Azt hittük, ilyen csak a filmekben lehetséges: egy tajvani nő véletlenül rájött, hogy egy évtizeddel ezelőtt mostani barátja volt az a véradó, aki megmentette az életét – írja a Metro.

Lin Xiaofen 11 évvel ezelőtt súlyos autóbalesetet szenvedett. A sérülései olyan komolyak voltak, hogy rengeteg vérre volt szüksége, és egy a baleset miatt kialakult rendellenessége miatt még két évvel később is donorra volt szüksége.

Ugrás a jelenbe: Xiaofen nemrég megtudta, hogy az új barátja, Lian Zhicheng rendszeres véradó. A nő azzal kezdett viccelődni, hogy talán akkor, 11 évvel ezelőtt ő mentette meg az életét. A dolog szöget ütött a fejébe, és egy kis utánajárás után kiderült, hogy ráhibázott: tényleg a barátja volt az a donor, aki két évvel a baleset után vért adott neki. Hihetetlen, de a páros 6 évvel később személyesen is találkozott, rövidesen pedig össze is jöttek.

A hihetetlen történetet most arra használják fel, hogy felhívják az emberek figyelmét a véradás fontosságára.

– viccelődött Xiaofen. Persze nagyon is igaza van!

The world is a small place, as proved by the intensive care nurse who found out her colleague was a baby she treated 28 years ago. And we've seen stories of couples at the right place at the right time, being photographed as children, years before they met.