Élete utolsó 15 évét betegségben tölti az átlag magyar

A magyar emberek életük utolsó 15 évét statisztikailag betegen töltik. Legalábbis ez derült ki az Eurostat most közölt felmérésének eredményeiből, amit az Index ismertetett.

Az adatokból kiderül, hogy az átlag uniós nő 64,2, míg az átlag uniós férfi 63,5 éves koráig él egészségesen. Ez azt jelenti, hogy a teljes várható élettartamuk 77 és 81 százalékát élik le úgy, hogy valamilyen betegség vagy fogyatékosság akadályozná őket a hétköznapjaikban.

A lista élén a svédek állnak, akiknél ez a szám a legmagasabb, 73,3 és 73. A nőknél ez a szám még Máltában 70 feletti, a férfiaknál pedig Norvégia, Izland és Málta esetében. A legrosszabb mutatókkal Lettország bír, náluk a nők 54,9, a férfiak pedig 52,3 évig élnek egészségben.

Sajnos a magyarok esetében is átlag alatti ez a szám: a magyar nők várhatóan 60,2 évet, a magyar férfiak pedig 59,5 évet élnek egészséges állapotban.

Miután a WHO statisztikái szerint a magyar férfiak születéskor várható élettartama 72,3 év, a nőké pedig 79,5 év, a magyarok átlagosan életük 13-19 évét betegségben töltik.

Healthy life years in the EU: 64.2 years for women ♀️ and 63.5 years for men ♂️



➡️ For more information: https://t.co/SvNay1dkDT pic.twitter.com/w0n0xugcnV