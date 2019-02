Ünnepli a net a fiatal nőt, aki a megalázó állásinterjú után visszautasította a munkát

A 22 éves Olivia a Web Applications UK nevű céghez jelentkezett egy állásra, és be is hívták interjúra. Sőt, Oliviával később e-mailben közölték, hogy övé az állás. Csakhogy a lány nem fogadta el, és egy e-mailben – amit később nyilvánossá tett a Twitteren – ki is fejtette, miért.

„Az állásinterjún rettenetesen kényelmetlenül éreztem magam, és értem, mi Craig (a főnök) stratégiája, de szerintem senkinek nem kéne annyira rosszul éreznie magát egy interjún, hogy utána zokogjon a buszmegállóban” – kezdi Olivia. Bár pontosan nem derül ki, mi történt az interjún, a lány szavaiból összerakható, hogy egy arrogáns, abuzív főnökkel volt dolga. Igaz, tettlegességről vagy szexuális zaklatásról szó sem volt, de a lány úgy érezte, megalázták, és végig azt éreztették vele, hogy egy haszontalan senki.

Yesterday morning I had a job interview for a position at a company called Web Applications UK. After a brutal 2 hour interview, in which the CEO Craig Dean tore both me and my writing to shreds (and called me an underachiever), I was offered the job. This was my response today. pic.twitter.com/gijDpsEVHY