Így vezeti be a bútorbérlést az IKEA

A hagyományos üzleti modelljével szakítva az IKEA elindítja a bútorbérlési szolgáltatását. Az ötlet lényege, hogy egy lízingelési időszak után a cég a használt bútorokat felújítja, majd újra eladja. Így meg tudják hosszabbítani a bútorok élettartamát.

Most az is kiderült, hol próbálhatják ki elsőként a vásárlók az új szolgáltatást. Először Svájcban vezetik be a bútorbérlést, várhatóan már ebben a hónapban – írja a Portfolio.

A bútorbérlést első körben a vállalati ügyfeleknél vezetik be az íróasztalokra és az irodai székekre. A következő állomás a konyhai bútorok bérlése lehet.

A svéd bútoripari óriás azt is tervezi, hogy külön alkatrészboltokat nyitnak.